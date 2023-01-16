Во Владимирской области за прошлый год было обнаружено 77 очагов бешенства животных

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональное управление Россельхознадзора сообщает, что за 2022 год во Владимирской области было зарегистрировано 77 случаев бешенства (лисы, собаки, енотовидные собаки, лось, кошки). Они были зафиксированы в Киржачском, Камешковском, Ковровском, Кольчугинском, Гороховецком, Петушинском, Суздальском, Александровском, Собинском, Меленковском, Вязниковском, Селивановском, Муромском, Хрустальном и Судогодском районах. Это в 3 раза больше по сравнению с 2021 годом.

Источником инфекции для 60% заболевших бешенством служат собаки, для 24% - лисицы, для 10% - кошки, для 3% - волки и для 3% - другие виды животных. Животное становится заразным за 3-10 дней до появления признаков болезни и остается заразным в течение всего периода заболевания.

Заражение человека происходит при укусе или ослюнении (т.е. при попадании на рану или на царапину слюны больного животного). Особенно опасны укусы в голову и кисти рук. Инкубационный период длится в среднем от 9 до 51 дня, но может быть и значительно дольше (например, до 1 года). При попадании в организм вирус распространяется в мышечных клетках в месте укуса, а затем по нервным волокнам достигает центральной нервной системы (головного и спинного мозга), вызывая воспаление (энцефалит).