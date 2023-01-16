Во Владимире откроется фотовыставка монет, посвященных достижениям эпохи правления Петра I

фото предоставлено владимирским отделением Банка России

В областной научной библиотеке 16 января откроется фотовыставка монет «Петра творенья».

Петр I – величайший реформатор, многие из преобразований которого нашли отражение на памятных монетах Банка России. За последние 30 лет было выпущено около полусотни памятных монет, посвященных творениям Петра Великого.

«Петр I кардинально изменил систему денежного обращения России. Вернувшись в Россию из Европы, он провел денежную реформу. Был введен десятичный принцип денежной системы. Предусматривалось использование штемпелей, воспроизводящих сложное художественное оформление – например, портретное изображение царя. Наряду с серебряными монетами стали чеканить медные и золотые. К 1718 году ручная чеканка уступила место машинной. На полотне с монетой «История денежного обращения России» можно увидеть эскиз винтового пресса Санкт-Петербургского монетного двора», — рассказывает эксперт владимирского отделения Банка России Наталья Верба.

Гости выставки смогут ознакомиться и с другими достижениями Петра. На памятных монетах изображены Петропавловская крепость, Навигацкая школа в Москве, Кронштадт, Полтавская битва. Всего в экспозиции 20 изображений памятных монет из драгоценных металлов, каждое из которых сопровождает историческая справка, сообщает владимирское отделение Банка России.

Выставку можно посетить до 12 февраля.