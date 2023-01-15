Ковровские школьницы стали дипломантами конкурса в честь Константина Циолковского

Портрет Константина Циолковского в музее "Самара космическая" Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщает управление образования администрации города Коврова, 25 ребят из шести школ города оружейников принимали участие в межрегиональном конкурсе рисунков «Окрыленный музыкой звезд. К 165-летию К.Э. Циолковского».

Идея провести состязание рисунков принадлежит Рязанской универсальной научной библиотеке имени Горького, а участниками конкурса стали дети из Рязанской, Владимирской, Калужской, Ростовской и Тамбовской областей. Всего школьники представили 309 рисунков из 32 организаций.

В честь основоположника современной космонавтики Константина Циолковского, чье 165-летие отметили 17 сентября, и рисунки были соответствующие — главной целью мероприятия организаторы обозначили привлечение внимания детей к достижениям современной космонавтики, повышение внимания к ее истории и углубление знаний ребят в области астрономии. Так что рисовали, например, межзвездные корабли.

По итогам конкурса две школьницы из Коврова стали дипломантами. Так, Анна Карабухина отмечена дипломом «За оригинальную технику исполнения» в разделе «Эпоха космических аппаратов», а Анастасия Мухина в том же разделе получила диплом в номинации «За оригинальность творческого замысла».