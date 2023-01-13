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НовостиОбщество13 января 2023 11:27

В Юрьев-Польском директора МУП «Водоканал» наказали за отсутствие воды

В конце минувшего декабря неприятность случилась в селе Чеково
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в конце декабря надзорному ведомству Юрьев-Польского района поступила информация о перебоях в подаче воды в селе Чеково.

В ходе начатой проверки было установлено, что в системе водоснабжения села снизилось давление, в связи с чем вода перестала поступать части жителей Чеково.

В связи с этим руководству МУП Юрьев-Польского района «Водоканал» было внесено представление. Сейчас нормальное водоснабжение села восстановлено.

Также на директора предприятия было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами».