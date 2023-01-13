Во Владимирской области 13 января коронавирус подтвержден у 19 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 13 января лабораторно подтверждено 19 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

5 случаев во Владимире, по 2 заболевших в Муромском, Ковровском, Гороховецком и Меленковском районах, по 1 случаю - в Петушинском, Кольчугинском, Гусь-Хрустальном, Собинском, Вязниковском и Суздальском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 178843 случая заболевания (49671 сл. в г. Владимире, 19304 сл. в Муромском, 21131 сл. в Ковровском, 6366 сл. в Петушинском, 8621 сл. в Кольчугинском, 10961 сл. в Александровском, 7233 сл. в Юрьев-Польском, 15917 сл. в Гусь-Хрустальном, 1738 сл. в Судогодском, 3582 сл. в Собинском, 1973 сл. в г. Радужный, 5823 сл. в Киржачском, 4090 сл. в Камешковском, 3297 сл. в Гороховецком, 4561 сл. в Меленковском, 6044 сл. в Вязниковском, 6214 сл. в Суздальском, 2317 сл. в Селивановском).