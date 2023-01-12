Министерство архитектуры Владимирской области консультирует обманутых дольщиков ЖК на Северной

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30 декабря 2022 года Фонд развития территорий подала в Арбитражный суд заявление о банкротстве ООО «Капитал-Строй», которое возводит многоквартирный жилой дом № 2 А по улице Северной во Владимире с привлечением денежных средств участников долевого строительства. По состоянию на 3 квартал 2022 года застройщиком заключено 387 договоров участия в долевом строительстве.

Дом должны были сдать до 14 декабря 2022 года. Новый срок передачи объекта - 14 июня 2023 года.

Для информирования граждан о принимаемых мерах по защите их прав и законных интересов в Министерстве архитектуры и строительства Владимирской области еженедельно проводятся консультации, в рамках которых осуществляется правовая экспертиза документов, подтверждающих право требования жилого помещения в указанном многоквартирном жилом доме.

Приём граждан ведётся по пятницам с 15 до 17 часов по предварительной записи по телефону: 8 (4922) 33-50-77.