В Кольчугино местный житель получил удар ножом и скончался по дороге домой

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, по подозрению в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Был задержан 47-летний кольчугинец.

По версии следствия, 8 января вместе с 60-летним приятелем они пили спиртное, и в ходе распития между мужчинами завязался конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры младший ударил оппонента ножом.

После случившегося пострадавший отправился домой, но по дороге скончался в садовом товариществе от большой потери крови. Позже его замерзший труп нашли прохожие.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, решается вопрос о заключении подозреваемого в следственный изолятор.