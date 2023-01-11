Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 января 2023 14:26

В Кольчугино местный житель получил удар ножом и скончался по дороге домой

Следователи выяснили обстоятельства инцидента, случившегося в СНТ «Белая речка»
Алексей КОТМЫШЕВ
.

.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, по подозрению в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Был задержан 47-летний кольчугинец.

По версии следствия, 8 января вместе с 60-летним приятелем они пили спиртное, и в ходе распития между мужчинами завязался конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры младший ударил оппонента ножом.

После случившегося пострадавший отправился домой, но по дороге скончался в садовом товариществе от большой потери крови. Позже его замерзший труп нашли прохожие.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, решается вопрос о заключении подозреваемого в следственный изолятор.