В Судогодском районе обнаружилось нарушение при возведении медпункта

. Фото: Олег УКЛАДОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной проверки надзорное ведомство Судогодского района выявило нарушение в части реализации нацпроекта «Здравоохранения».

Установлено, что 15 сентября минувшего года Судогодская ЦРБ заключила контракт с ООО «Нано-Системы» на поставку и монтаж модульного фельдшерско-акушерского пункта в селе Ликино.

По условиям контракта, в течение трех рабочих дней с момента заключения договора больница обязана была передать строителям площадку под возведение ФАПа, но в реальности сделала это только через месяц — 19 октября.

При этом дата исполнения контракта была прописана 19 ноября того же года, но в ходе проверки оказалось, что по состоянию на 11 ноября подрядчики еще не приступили к монтажу.

По итогам проверки главному врачу Судогодской ЦРБ было внесено представление, а подрядчикам предостережение о недопустимости срыва сроков госконтракта.

В итоге здание ФАПа в селе Ликино было возведено и теперь уже принимает пациентов.