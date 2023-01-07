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НовостиЗдоровье7 января 2023 7:11

Во Владимирской области за сутки подтверждено 16 случаев коронавируса

Такие результаты получены в ходе лабораторных исследований на утро 7 января
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, за минувшие 24 часа в регионе зарегистрировано 16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

На первом месте в сводке Владимир с шестью случаями, на втором Гусь-Хрустальный район, где подтвердилось пять заражений.

В Александровском районе подтвердилось два новых случая, в Камешковском, Вязниковском и Суздальском районах по одному случаю. В других муниципалитетах новых заражений коронавирусной инфекцией за сутки не выявлено.

Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области официально зарегистрирован 178731 случай заражения коронавирусом.