Во Владимирской области за сутки подтверждено 16 случаев коронавируса

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, за минувшие 24 часа в регионе зарегистрировано 16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

На первом месте в сводке Владимир с шестью случаями, на втором Гусь-Хрустальный район, где подтвердилось пять заражений.

В Александровском районе подтвердилось два новых случая, в Камешковском, Вязниковском и Суздальском районах по одному случаю. В других муниципалитетах новых заражений коронавирусной инфекцией за сутки не выявлено.

Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области официально зарегистрирован 178731 случай заражения коронавирусом.