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НовостиСпорт6 января 2023 5:51

Московское "Динамо" заинтересовалось владимирским футболистом

Павел Горбачев может вернуться в столицу
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с официального сайта владимирского "Торпедо"

фото с официального сайта владимирского "Торпедо"

Успешная игра Павла Горбачёва в составе владимирского «Торпедо» не осталась незамеченной.

Как сообщает официальный сайт клуба, футбольный клуб "Динамо" (Москва) пригласил его на просмотр. Планируется, что Павел примет участие в учебно-тренировочном сборе "Динамо-2" с 19 января по 6 февраля.

Напомним, Павел Горбачев является сыном главного тренера владимирского "Торпедо" Александра Горбачева. Он стал играть за черно-белых в прошлом году. По словам наставника команды, он сначала не хотел, чтобы его сын выступал за "Торпедо" и даже не сразу выпустил его на поле. Однако именно во Владимире потенциал юного футболиста раскрылся в полной мере.

Ранее Павел Горбачев выступал за молодёжные команды «Динамо» (Москва) и «Строгино» (Москва).