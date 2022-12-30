Глава Владимира утвердил повышение платы за детский сад до 177 рублей

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С 1 января во Владимире изменится оплата за присмотр и уход за детьми в муниципальных детских садах и пребывание детей в общеобразовательных школах-интернатах. Учитывая очевидное подорожание продуктов, дополнительные средства будут направлены на улучшение питания детей, отмечают в мэрии.

Соответствующее постановление уже подписано главой города Владимира. В итоге, как мы и писали ранее, повышение произошло по максимальному размеру: в группах с 12-часовым пребыванием детей оплата повысится до 177 рублей в день, в группах с 24-часовым пребыванием детей - до 227 рублей в день, в группах кратковременного пребывания детей (3-5-часов в день) —до 75 рублей. В дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений - 168 рублей.