Во Владимире открылась выставка, посвященная 100-летию образования СССР

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23 декабря в выставочном зале государственного архива Владимирской области состоялось открытие историко-документальной выставки «Владимирская губерния в 1918-1922 годах» и презентация сборника документов «Владимирская губерния в период «военного коммунизма», приуроченные к 100-летию образования СССР.

«На выставке представлено более 50 важных и интересных документов, которые публикуются впервые: это и Конституция, изданная в тот период времени, и продуктовые карточки, денежные знаки, протоколы, письма, агитационные материалы», – рассказала директор Государственного архива области Наталия Максимова.

Также был представлен шестой сборник, подготовленный госархивом. В него вошли 425 документов, охватывающих период с июля 1918 по март 1921 года. Композиционно сборник разделён на 3 части. В первой собраны документы о формировании и работе советских органов госвласти, вторая часть посвящена экономической жизни губернии в тяжёлых условиях военного времени, а третья – социальной политике советского государства. Тираж сборника – 350 экземпляров. Книга будет доступна широкому кругу читателей в областных и муниципальных библиотеках.