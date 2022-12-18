Мэр Владимира: "Все имеющиеся силы брошены на расчистку города"

фото из соцсетей Дмитрия Наумова

Владимирскую область, как и всю Центральную Россию накрыли рекордные снегопады. За сутки выпал 21 миллиметр осадков. На дорогах областного центра - сплошные аварии. Жители Владимира дружно откапывают свои автомобили.

- Работа по уборке и вывозу снега ведётся в круглосуточном режиме. Все имеющиеся силы брошены на расчистку города. Провел оперативный штаб, поставил задачу под особым контролем держать ситуацию с расчисткой тротуаров, пешеходных зон, подходов и проездов к соцучреждениям и остановкам общественного транспорта. Обратил внимание на работу управляющих организаций - дворы должны чиститься оперативно. Задача: к началу новой рабочей недели необходимо привести город в порядок, - отметил глава города Дмитрий Наумов в соцсетях.

В областной администрации дополнительно сообщают, что на дорогах работает почти 300 единиц дорожной техники. Однако проезд по некоторым участкам, в том числе во дворах, может быть осложнён. Водителям рекомендуют на время оставить личный транспорт.