Во Владимирской области за сутки выпал 21 миллиметр снега

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Второй день Владимирскую область заметает снегом. И есть даже официальные цифры по количеству осадков, выпавших за сутки. Как сообщили в ГУ МЧС России по Владимирской области, за сутки в регионе выпало до 21 мм осадков, что значительно превышает среднегодовые значения.

"Дорожная техника в усиленном режиме работает по очистке дорог федерального и регионального значения. Работает почти 300 единиц дорожной техники. Тем не менее проезд на дорогах муниципального значения, внутридворовых территориях может быть осложнён. В связи с чем Главное управление МЧС России по Владимирской области призывает граждан не усложнять дорожную обстановку и по возможности отказаться сегодня от поездок на личном транспорте", сообщили в ведомстве.

Обстановка на дорогах во Владимире действительно оставляет желать лучшего. Владимирцы массово говорят об авариях. Есть проблемы с трафиком. Сильнее всего загружена Пекинка. Водители жалуются на пробки на трассе М-7 в районе ТЦ "Глобус", а также на пересечении с улицей Горького. Также стоит движение в районе Лыбедской магистрали.