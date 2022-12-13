Во Владимирской области 13 декабря коронавирус подтвержден у 29 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 13 декабря лабораторно подтверждено 29 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

6 случаев в Гусь-Хрустальном районе ,по 5 заболевших во Владимире, Муромском, Ковровском районах, по 2 - в Александровском и Гороховецком районах, по 1 - в Кольчугинском, Собинском, Суздальском и Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 177990 случаев заболевания (49424 сл. в г. Владимире, 19229 сл. в Муромском, 21026 сл. в Ковровском, 6333 сл. в Петушинском, 8599 сл. в Кольчугинском, 10922 сл. в Александровском, 7210 сл. в Юрьев-Польском, 15788 сл. в Гусь-Хрустальном, 1732 сл. в Судогодском, 3568 сл. в Собинском, 1951 сл. в г. Радужный, 5794 сл. в Киржачском, 4058 сл. в Камешковском, 3282 сл. в Гороховецком, 4553 сл. в Меленковском, 6015 сл. в Вязниковском, 6195 сл. в Суздальском, 2311 сл. в Селивановском).