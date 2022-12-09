В Суздальском районе 99 гектаров сельхозземли заросло сорняками

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, на днях госинспектор ведомства провел выездное обследование двух участков земли сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Суздальского района и имеющих общую площадь в 99 гектаров.

Обследование показало, что на покрытых снегом полях то тут, то там торчат сухие сорняки разного вида — крапива, репейник, пижма, полынь и прочие. Также на участках растут березы и сосны высотой более 5 метров и ивы от 3 метров и выше.

На одном участке вовсе обнаружился котлован площадью порядка 49 квадратных метров глубиной 2,5 метра, по сторонам которого навалены горы грунта высотой до 1,5 метров. На дне ямы лежали ветви деревьев.

С учетом выявленных нарушений в ближайшее время владельцам участков будут направлены предостережения. После их получения хозяева обязаны будут привести земли в порядок и доложить об этом в Россельхознадзор.