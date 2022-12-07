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НовостиПроисшествия7 декабря 2022 13:05

Следователи завели уголовное дело из-за избиения мальчика в Юрьев-Польском

Жизни мальчика сейчас ничего не угрожает
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
иллюстрация СУ СКР по Владимирской области

иллюстрация СУ СКР по Владимирской области

Кольчугинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбудил уголовное дело по статье "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека".

По версии следствия, 6 декабря около здания Дома культуры «Россия» в городе Юрьев-Польский после школьных занятий между подростками произошел конфликт. 13-летнего мальчика жестоко избили. Подросток госпитализирован в Областную детскую клиническую больницу, угрозы жизни нет.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, в том числе будет дана оценка действиям либо бездействию органов системы профилактики.