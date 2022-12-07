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НовостиПроисшествия7 декабря 2022 9:29

В Юрьев-Польском подростки жестоко избили 13-летнего мальчика

Инцидент произошел 6 декабря
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщают областная прокуратура и отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 6 декабря возле здания культурно-досугового центра «Россия» в Юрьев-Польском произошел конфликт между подростками.

В результате 13-летний мальчик с побоями был госпитализирован во Владимир.

В настоящее время участники избиения установлены. В полиции проводят по данному факту доследственную проверку.

В то же время прокуратуре предстоит дать оценку работе учебного заведения, полиции и администрации на тему профилактики подростковой преступности.