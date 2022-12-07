В Коврове пьяный водитель иномарки столкнулся с отечественным автомобилем

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, утром 4 декабря на улице Еловая 51-летний водитель «Дэу», ехавший со стороны улицы Грибоедова в сторону улицы Комсомольской, решил повернуть налево и не уступил встречной «Ладе» под управлением 24-летнего молодого человека.

В результате удара парень из отечественной легковушки получил травмы.

В ходе разбирательства инспекторы ГИБДД провели освидетельствование автолюбителя из «Дэу», которое показало состояние опьянения. В итоге на мужчину было составлено два административных протокола.