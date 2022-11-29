Во Владимирской области введено в сельхозоборот более 8 тысяч га неиспользованных земель

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Во Владимирской области в 2022 году введено в сельскохозяйственный оборот 8280 гектаров ранее неиспользуемых земель. Об этом на своей странице в ВК сообщил директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.

"Губернатором области Александром Авдеевым поставлена задача увеличить этот показатель в будущем году минимум в три раза!" добавил также чиновник. При этом он так же назвал по три лидера по вводу земель среди районов региона и конкретных хозяйств.

Так, в ТОП-3 районов-лидеров по вводу земель вошли Гороховецкий район - 1726 га, Камешковский район - 1718 га, Юрьев-Польский район - 1307 га. А в ТОП-3 хозяйств-лидеров по вводу земель оказались ООО ПЗ "Пролетарий" - 1441 га, ООО "Стародворский" - 922 га и ООО "Флекстайм" - 708 га.