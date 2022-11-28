Прокуратура добивается ремонта владимирских дорог через суд

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Прокуратура Владимира обследовала состояние дорог в областном центре. Было установлено, что на всем протяжении дороги по ул. Суздальская (от ул. Луначарского до ул. Каманина) есть выбоины и другие повреждения, размеры которых превышают максимально допустимые значения.

Дефекты дорожного покрытия выявлены прокурором и на автомобильных дорогах «Волга-Энергетик-Семеновское», от д.67 до д.80 по ул. 1-ая Пионерская, по ул. Карла Маркса, г. Владимира.

Заместителю главы администрации города внесено представление, которое рассмотрено, при этом нарушения в установленный срок устранены не были. Прокурор обратился в Октябрьский районный суд с административными исковыми заявлениями к УЖКХ администрации г. Владимира с требованием устранить выявленные нарушения. Требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме.

Исполнение решений находится на контроле прокуратуры Владимира.