Горнолыжную трассу на Студеной горе обещают открыть в декабре

Так трасса выглядела в октябре Фото: Виктория СУХОВА

Новая точка притяжения владимирцев - горнолыжная трасса на Студеной горе - должна открыться уже в декабре, хотя изначально чиновники называли срок - 1 ноября. По словам предпринимателя Ярослава Чеснокова, "проект большой и хочется сделать его качественно, а это требует решения большого числа вопросов. Должны открыться в декабре".

На склоне будет несколько трасс – для катания на сноуборде, лыжах и ватрушках. 50 ватрушек уже закупили. Кроме того, совместно со стадионом "Торпедо" готовят к заливке каток. Организаторы говорят, что он будет с изюминкой. На нем, кроме массового катания, будут проводить соревнования. В них сможет поучаствовать любой желающий.

Кроме того, планируется открыть школу для обучения детей лыжам и сноуборду. Весь необходимый инвентарь можно взять в прокат.

В планах на будущее - строительство спа-комплекса, бани, гостиничных номеров.