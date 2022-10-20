Горнолыжную трассу на Студеной горе должны открыть 1 ноября

Будущая трасса на Студеной горе. Фото: Виктория СУХОВА

Еще десять лет назад на Студеной горе проводились соревнования сноубордистов, но потом что-то пошло не так, и с 2015 года место опустело, склон зарос. Спортсменам пришлось облюбовать другие места, неофициальные и экстремальные.

Первые разговоры о возвращении во Владимир горнолыжной трассы появились еще в марте, тогда чиновники предполагали, что она появится на Огуречной горе. Специалисты провели изыскательные работы, которые показали, что из-за особенностей грунта выбранная площадка не подходит.

Параллельно рассматривали и другие варианты. В частности, вернулись к запущенной Студеной горе. Желающие облагородить и развивать это место нашлись быстро, работа закипела.

- Собственники подготовили трассу, убрали кусты, увеличили склон, закупили оборудование. Сейчас проходит техническая диагностика, оформляются юридические документы. Планируем, что с 1 ноября горнолыжная трасса уже заработает. Надеемся, нам ничего не помешает, - сообщил директор департамента физкультуры и спорта Алексей Сипач в совместном эфире ЦУРа и «Губернии 33».

Итак, главный вход и прокат инвентаря будет расположен около стадиона «Торпедо», за рестораном «Шале-Гриль». Склон разделят на несколько частей: для новичков и детей, а также для опытных спортсменов. Общая высота трассы для взрослых будет около 300 метров, для детей — в два раза меньше. Кроме того, планируется открыть школу для обучения детей лыжам и сноуборду.

- Мы будем стараться создать место притяжения для всех горожан. Совсем скоро сделаем атмосферу горнолыжного курорта: сейчас восстанавливаем склон, делаем новые трассы для тюбинга, работаем над открытием большого городского катка нового формата. В ближайшее время начнем строительство спа-комплекса, бани, гостиничных номеров. А сверху строят пятизвездочную гостиницу. Скоро горы приедут к нам, не надо будет далеко ездить, - анонсирует появление новой точки притяжение ее создатель Ярослав Чесноков.

Но это будет не единственная горнолыжная трасса во Владимире. Вместо Огуречной горы чиновники присмотрели другую площадку — в микрорайоне Сновицы-Веризино. Местные жители говорят, что 30 лет назад там уже была трасса с подъемником. Так что, по сути, осталось вернуть хорошо забытое старое.

- Определен собственник и потенциальный инвестор, который прорабатывает юридический и земельный вопросы. У нас есть желание открыть трассу в этом году, но пока не знаю, получится ли, - подчеркнул Алексей Сипач.