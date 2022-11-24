Аудиогид выставки «Искусство быть: запредельно близко» во Владимире озвучили голосом Гермионы

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2 декабря во Владимире стартует необычная выставка "Искусство быть: запредельно близко", которая позволяет с помощью искусства лучше понять ощущения людей с ограниченными возможностями. И выяснилось, что актриса Лина Иванова, голосом которой говорит Гермиона в фильмах о Гарри Поттере, озвучила аудиогид для этой выставки.

Это стало возможным после того, как актриса стала амбассадором благотворительного фонда «Гольфстрим», который является организатором инклюзивной выставки. Сама выставка пройдет во Владимире сразу на нескольких площадках: в музейном центре «Палаты» Владимиро-Суздальского музея-заповедника и в Центре современной культуры «Флигель». Зрители увидят девять тактильных и зрительных арт-объектов, отобранных со всей России. Через них участники выставки рассказывают о ситуациях, с которыми приходится сталкиваться людям с ОВЗ.

Кстати, "Комсомольская правда-Владимир" является информационным спонсором проекта. И в начале декабря мы вам обязательно расскажем подробнее о том, что ждет владимирцев на выставке.