Во Владимире откроется выставка, которая поможет вам лучше понимать других людей

Фото предоставлено организаторами.

Девять тактильных арт-объектов, отобранных со всей России, увидят жители и гости Владимира на выставке «Искусство быть: запредельно близко». Пройдет она на двух площадках - во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике (музейном центре «Палаты») и в Центре современной культуры «Флигель». Посмотреть работы можно будет со 2 декабря 2022 года по 22 января 2023 года.

Выставлялись в МГУ и Царицыно

Вообще выставка — это проект Благотворительного фонда «Гольфстрим», инициированный в 2018 году совместно с Государственным центром современного искусства. Она объединяет в себе арт-объекты: инсталляции, интерактивные объекты, коммьюнити-арт проекты, имеющие реабилитационный потенциал и инициирующие взаимодействие и общение посетителей различных социальных групп. В основе проекта «Искусство быть» заложен принцип партиципации, который подразумевает активное и деятельное вовлечение публики в диалог с произведением искусства и друг с другом.

В 2019 году проект был представлен на трех площадках: Государственный центр современного искусства (Москва), Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» (Москва), Государственный центр современного искусства — «Арсенал» (Нижний Новгород). В следующие два года было еще три выставки на территориях: Музей Выксунского металлургического завода (Выкса), Центр современного искусства «Типография» (Краснодар), Государственный музей-заповедник «Царицыно» (Москва). Выставку и параллельную программу к ней посетили более 120 000 зрителей.

И вот теперь она приезжает во Владимир. Все работы на выставке можно потрогать. Да и вообще они нацелены на взаимодействие со зрителем. Через арт-объекты художники рассказывают о тех ситуациях, с которыми приходится сталкиваться людям с ограниченными возможностями здоровья. В итоге, посетители смогут не только познакомиться с современным искусством, но и получить элемент психологической реабилитации от взаимодействия с арт-объектами.

Что же смогут увидеть на выставке владимирцы? Так, работа Дарьи Яковишиной «Отражение ускользающего времени» пытается через инсталляцию передать чувство субъективности времени. Проводя пальцами по рельефу, зрители смогут создать переплетающиеся рисунки, которые превратятся в многоголосие образов, запечатленных во времени.

Фото предоставлено организаторами.

А Анастасия Ковалева в работе «Без названия» пытается показать «другой» мир, который лежит за границами нашего познания. При освещении светом арт-объект может вызывать одни ассоциации, без световой подсветки – другие. Автор наглядно демонстрирует нам, что никто не может до конца понять другого человека, пока он сам не откроется нам.

А вообще, лучше прийти и самим оценить работы молодых российских авторов.

Арт-медиаторы помогут

Кстати, работать на выставке будут арт-медиаторы из Владимира, которых набрали из числа местных волонтеров. После отбора они приступили к занятиям в «Школе арт-медиаторов» в рамках проекта «Искусство быть». Они пройдут в онлайн и офлайн формате. Студенты научатся взаимодействовать с незрячими и слабовидящими людьми в пространстве музея; узнают о потребностях людей с особенностями здоровья; научатся выстраивать с ними коммуникацию; узнают опорные векторы о современном искусстве; погрузятся в мир глухих; пройдут курс по актерскому мастерству, сценической речи и сценическому движению.

После этого арт-медиаторы будут взаимодействовать с посетителями и помогать им понять арт-объекты инклюзивной выставки «Искусство быть: запредельно близко».

Фото предоставлено организаторами.

Среди лекторов школы будут Анастасия Чекрыжова, сотрудница отдела специальных программ Третьяковской Галереи, член ICOM, выпускница магистерской программы «Кураторские исследования» факультета Свободных искусств и наук СПбГУ; Алиса Николаева, независимый куратор, культуролог, исследователь. Выпускница магистратуры философского факультета МГУ им. М.В.Ломоносова; Алена Карбасова, музеолог и социолог культуры, исследователь, специалист по инклюзии и многие другие.

СПРАВКА «КП»

Благотворительный фонд помощи тяжелобольным людям «Гольфстрим» был создан в апреле 2011 года. За 11 лет они помогли более чем 7000 людям с самыми разными тяжелыми диагнозами и их семьям независимо от возраста, места проживания и гражданства, характера лечения и реабилитации. Программы фонда направлены, прежде всего, на детей и молодых людей с особенностями развития, а также членов их семей.

golfstreamfond.ru - официальный сайт благотворительного фонда «Гольфстрим».