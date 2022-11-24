В Коврове дерево упало на припаркованный легковой автомобиль

Фото: ПСО города Ковров

Как сообщает поисково-спасательный отряд города Коврова, информация о происшествии поступила дежурной смене в 19.40, на место прибыли полицейские и подразделение сотрудников ПСО.

После того, как полицейские завершили осмотр места происшествия, спасатели приступили к извлечению автомобиля из-под дерева. Для освобождения техники пришлось использовать лебедку, стоящую на машине ПСО, благодаря чему удалось развернуть автомобиль и выгнать на безопасное место.

К счастью, никто из людей во время падения дерева не пострадал, сама машина получила небольшие механические повреждения.