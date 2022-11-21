С 15 декабря начнут заливать каток в центре Владимира

фото городского управления культуры и молодежной политики

В этом году, по традиции, в парке Пушкина зальют каток. Судя по постановлению городской администрации, работы должны начаться с 15 декабря, хотя в прошлом году каток начал свою работу уже 17 декабря. Главные аллеи парка превратились в декорацию к сказке Андерсена "Снежная королева". Работали тематические фотозоны "Царство Снежной королевы", "Дом разбойницы", "Северная хижина" и "Лавочка желаний". Какая тематика будет в этом году, пока неизвестно.

Кроме того, начались работы по украшению города гирляндами и световыми объектами. Новых арт-объектов из-за ограниченности бюджета не будет, также как и новых елок. Владимирцы будут любоваться уже привычными украшениями. Праздничное оформление должны завершить к 1 декабря.