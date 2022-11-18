Владимир начали украшать к Новому году

Одной из первых елку поставили у ЦУМа Фото: Виктория СУХОВА

В преддверии главного зимнего праздника областной центр уже начали «наряжать». На Соборной площади на ели повесили светящиеся звезды, на пешеходной Георгиевской фонари украсили золотистыми и серебристыми шарами, на площади Фрунзе поставили льва — прошлогодний подарок одного из владимирских предприятий.

На пешеходной Георгиевской фонари украсили шарами Фото: Виктория СУХОВА

Начинают преображать пространство и собственники торговых центров и магазинов. Так, первые елки поставили у «Глобуса» и у ЦУМа «Валентина». В мэрии говорят, что со дня на день начнут устанавливать и главные городские новогодние деревья. По традиции, ель «Домашняя» появится на Соборной площади, «Метелица» - на Садовой площади, «Снежинка» - у ДК Молодежи, «Фэнтези» - на площади Победы, а фонтан «Менуэт» украсит Театральную площадь.

- В этом году из-за ограниченного бюджета никаких новых украшений и арт-объектов мы не покупали. Будем ставить все, что было в прошлые года. Соборную площадь украсит Жар-птица, которую нам передало предприятие «Дау Изолан». Обязательно будем заливать каток, а вот насчет ярмарки пока не решили. С одной стороны, владимирцы просят ее открыть, но есть и те, в их числе горадминистрация, кто считает, что она будет лишней. В любом случае этот вопрос находится в стадии обсуждения, - рассказал официальный представитель мэрии Александр Карпилович.

Жар-птицу обещали поставить на Соборной площади Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как обычно появятся световые фигуры на кронах деревьев и натуральных елей на основных магистралях и площадях города. Над улицами Большая Московская и Георгиевская раскинется «Звездное небо», которое уже давно стало визитной карточкой областного центра . К слову, общий метраж размещаемых здесь гирлянд составляет около 2,5 километров, а количество лампочек — более 6 тысяч. Всего во Владимире будет размещено около 200 разнообразных консолей и около 900 световых фигур. Многие арт-объекты - светящиеся снеговики, арки в виде сердца, маска и другие - будут менять местами. Где и какие украшения можно будет увидеть в областном центре, в мэрии обещали рассказать в ближайшее время.

На ели на Соборной площади начали вешать звезды Фото: Виктория СУХОВА

Судя по документам с сайта госзакупок, праздничное оформление и последующий демонтаж украшений обойдутся в 7,7 миллиона рублей. Украсить город к Новому году должны к 1 декабря.

Кстати, интересно, какой в этом году будет елка у областной администрации. В прошлом году там стояло живое дерево высотой 22 метра, которое привезли из Юрьев-Польского района. За елку из областного бюджета не заплатили ни копейки.