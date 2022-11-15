Владимирцы стали чаще жаловаться на банки

фото предоставлено Отделением Владимир Банка России

За девять месяцев в Банк России поступило более 1,7 тысяч обращений от жителей Владимирской области. Это на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Почти половина обращений (803) была связана с деятельностью банков. Число жалоб на кредитные организации за три квартала увеличилось на 18%, что во многом было связано с санкциями. Владимирцы задавали вопросы о возврате сбережений и переводах в иностранной валюте, об оформлении кредитных каникул. В то же время меньше жалоб поступило по темам ипотечного (-22%) и потребительского (-4%) кредитования. Это объясняется как тем, что люди реже брали кредиты, так и вступлением в силу мер против навязывания дополнительных услуг при заключении кредитного договора.

Число обращений, связанных с работой микрофинансовых организаций, возросло на 40%, до 289 обращений. Владимирцы жаловались на частоту напоминаний о возврате долга, неправомерное взаимодействие с родственниками должника, отказ в предоставлении кредитных каникул.

В сфере страхования количество жалоб возросло почти в два раза, до 359. По-прежнему чаще всего владимирцы отстаивали свои право на справедливое начисление «коэффициента бонус-малус» — скидки за безаварийную езду при оформлении полиса ОСАГО (238 обращений).

Основной тематикой жалоб, связанных с недобросовестной практикой продаж, оставалась некорректная реализация инвестиционного и накопительного страхования жизни (15 обращений).

«Решению этой проблемы поможет появившаяся у Банка России возможность требовать приостановки недобросовестных продаж и возврата денег обманутым потребителям. Требования регулятора будут касаться финансовых продуктов, по которым допускаются систематические нарушения», — пояснил заместитель управляющего владимирским отделением Банка России Александр Хлысталов.