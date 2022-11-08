Во Владимире местный житель похитил из магазина сканер для штрих-кода

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 2 ноября в полицию областного центра обратился директор магазина с улицы Балакирева, который рассказал о краже сканера, предназначенного для считывания штрих-кода. По словам руководителя торговой точки, сканер забрал неизвестный мужчина, ущерб составил 14 тысяч рублей.

Оперативники приступили к розыскам и вскоре вычислили и задержали подозреваемого, которым оказался 32-летний житель Владимира.

Мужчина не стал отрицать вину и рассказал, что когда находился в торговом зале, заметил лежащий без присмотра телефон. Он взял аппарат и вышел на улицу, и только там понял, что принял за телефон сканер. Тогда подозреваемый просто выбросил прибор.

В ходе работы оперативники установили причастность мужчины к совершению ряда мелких краж на территории города. Вину задержанный также признал.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», на время следствия мужчину отпустили под подписку о невыезде.