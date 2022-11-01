Власти Владимира направили претензию из-за срыва поставки троллейбусов

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Как сообщили в администрации города Владимира, Управление транспорта и связи направило в адрес компании «Трансальфа» претензию по факту срыва сроков поставки пяти троллейбусов марки «Авангард».

Ранее эти машины были куплены для нужд муниципального перевозчика, и должны были быть поставлены к 18 октября на территорию троллейбусного депо в Ново-Ямском переулке. Однако до настоящего времени машины не пришли, и руководство компании-поставщика пока внятного ответа по срокам не дало.

Ранее мы писали, как сами пытались узнать у поставщиков, где машины для Владимира, и что из этого вышло.