На кресло владимирского мэра претендует лдпровец Владимир Рыкунов

фото пресс-службы ЛДПР

Заместитель координатора Владимирского регионального отделения ЛДПР Владимир Рыкунов сдал необходимый пакет документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности главы администрации Владимира. Замечаний к оформлению документов со стороны юридического отдела городской администрации не было.

По мнению Рыкунова, пассажироперевозки в городе на 60-70 процентов должны стать муниципальными.На долю частных перевозчиков вполне достаточно 30-40% от рынка транспортных услуг.

Также необходимо, по его мнению, развивать туризм, который сейчас находится в зачаточном состоянии. Весь исторический центр должен быть обустроен сетью музеев и гостиниц, магазинов и лавочек, ресторанов и кафе, готовых принять и обслужить на высоком уровне отечественных и зарубежных туристов.

Еще у Владимира Рыкунова много претензий к хаосу в строительной политике местной администрации. Точечная застройка города – и в первую очередь его исторического центра – должны быть полностью прекращена. Необходимо вернуться к практике генерального планирования города.

И последнее, на что обращает внимание кандидат в мэры - "пора прекратить практику бездумного выхолащивания зелёных лёгких областного центра. Если власть берётся за реконструкцию того или иного парка, то надо максимально бережно относиться к взрослым деревьям. Их надо охранять, а не вырубать".

Напомним, ранее документы подали 3 человека - Роман Кавинов, заместитель председателя Заксобрания, Андрей Наумов, заместитель директора департамента экономического развития Владимирской области, Дмитрий Наумов, глава администрации Гороховецкого района.

Александр Максимов перешел работать в областную администрацию.