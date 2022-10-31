Врио главы города Владимира Александр Максимов с 1 ноября станет врио вице-губернатора в команде Авдеева

Дмитрий Лызлов и Александр Максимов теперь будут работать в одной команде. Фото: Виктория СУХОВА

Губернатор Александр Авдеев продлил контракты своим заместителям. Продолжат исполнять свои обязанности врио первого заместителя Губернатора Александр Ремига, врио первого заместителя Губернатора Дмитрий Лызлов, врио заместителя Губернатора Константин Баранов и врио заместителя Губернатора Владимир Куимов.

С 1 ноября 2022 года в качестве врио заместителей Губернатора к своим обязанностям приступят Сергей Станиславович Волков, ранее занимавший должность главы Доброграда Ковровского района, и Александр Анатольевич Максимов, работавший до последнего времени в качестве врио главы города Владимира.

Сергей Волков будет курировать инфраструктуру, энергетику, ЖКХ. Александр Максимов будет отвечать за природопользование, экологию, лесное хозяйство. Герман Елянюшкин в качестве врио заместителя Губернатора возглавит Представительство Владимирской области в Москве.

Соответствующие документы в установленные Законом сроки будут направлены в Законодательное Собрание для согласования назначения кандидатов на должности.