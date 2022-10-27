Во Владимирской области мобилизованным отправили полтонны дополнительной помощи

Фото ОНФ по Владимирской области

В рамках проекта Народного фронта "Все для победы" бойцам отправили полтонны дополнительной помощи.

Сортировать и отправлять груз из Владимира помогали волонтёры, команда "Молодёжки ОНФ" с участием студентов. Организации и обычные жители собрали всё, что необходимо на передовой: лекарства, консервы, бинокли, тактические коврики, термобельё.

Ежедневно в региональное отделение Народного фронта приходят неравнодушные жители и приносят вещи для мобилизованных из Владимирской области. Школьники рисуют рисунки и пишут письма для бойцов.

Каждый может внести свою лепту в проект Народного фронта «Все для Победы». Собранные вещи можно принести по адресу: г. Владимир, Электроприборовский проезд, д.2-а. Также можно перечислить любую сумму по qr-коду, размещенному на странице ОНФ в ВК. Этот qr-код дает возможность аккумулировать поступившие деньги именно для Владимирской области.