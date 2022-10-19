Дело об умершей Анне Бобриковой передали в Ленинский районный суд

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Сегодня в Областном суде решался вопрос о передачи дела умершей Анны Бобриковй. Как сообщил ее муж Сергей Плаксин, дело передали в Ленинский районный суд. Через 10 дней это решение вступит в силу.

Дело в том, что в ходе первого заседания по громкому делу, состоявшемуся 22 сентября, выяснилось, что дочь Надежды Тумановой является сотрудницей Фрунзенского райсуда, где состоит секретарем, хотя сейчас и находится в отпуске по уходу за ребенком. На втором заседании прокурор Артем Туров заявил отвод председательствующему Антону Крайнову и всему составу Фрунзенского районного суда ради объективности и беспристрастности рассмотрения дела.

Напомним, что на скамье подсудимых оказались главный врач Областного перинатального центра Надежда Туманова и врач-акушер-гинеколог ОПЦ Марина Якушева. Первая обвиняется в организации служебного подлога, вторая — в причинении смерти по неосторожности роженице Анне Бобриковой в 2016 году и в подлоге медицинских документов.