Дело умершей роженицы Анны Бобриковой перенесут в другой суд

Гособвинитель Артем Туров ходатайствует об отводе суду. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

6 октября во Фрунзенском районном суде Владимира состоялось второе заседание по резонансному уголовному делу Анны Бобриковой. На скамье подсудимых оказались главный врач Областного перинатального центра Надежда Туманова и врач-акушер-гинеколог ОПЦ Марина Якушева. Первая обвиняется в организации служебного подлога, вторая — в причинении смерти по неосторожности роженице Анне Бобриковой в 2016 году и в подлоге медицинских документов.

Отвод суду

В ходе первого заседания по громкому делу, состоявшемуся 22 сентября, выяснилось, что дочь Надежды Тумановой является сотрудницей Фрунзенского райсуда, где состоит секретарем, хотя сейчас и находится в отпуске по уходу за ребенком. Прокуратура попросила время на раздумья, чтобы решить перенести ли рассмотрение дела в другой суд.

Второе заседание состоялось 6 октября. В этот раз, кроме мужа Анны Бобриковой Сергея Плаксина, на него пришла мама Анны Елена Бобрикова.

Мама Анны Бобриковой Елена и Сергей Плаксин. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Когда гособвинителю дали слово, прокурор Артем Туров все-таки заявил отвод председательствующему Антону Крайнову и всему составу Фрунзенского районного суда ради объективности и беспристрастности рассмотрения дела, в то время как все остальные стороны, включая потерпевших, ничего против рассмотрения дела судьей Крайновым не имели.

Согласно закону, это ходатайство пришлось рассматривать самому Антону Крайнову, на что ему потребовалось полчаса.

- Суд постановил ходатайство государственного обвинителя удовлетворить, дело передать во Владимирский областной суд для определения подсудности, - заключил судья Крайнов.

На этом заседание было завершено. Теперь Владимирский областной суд должен определить, куда именно будет направлено уголовное дело для рассмотрения по существу. Формально его может рассмотреть любой районный или городской суд региона, но по практике, вероятнее всего, дело направят в Октябрьский или Ленинский суд Владимира, и уже там примут решение о новом судье и дате следующего заседания.

На скамье подсудимых оказались главный врач Областного перинатального центра Надежда Туманова и врач-акушер-гинеколог ОПЦ Марина Якушева. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Жизнь Ростислава

Сам Сергей Плаксин подтвердил, что к принятому решению относится нейтрально — ему не принципиально, где конкретно продолжатся заседания, лишь бы правосудие состоялось.

Также Сергей рассказал о том, как живет их с Анной общий сын, которого, по желанию самой Анны, назвали Ростиславом.

- Все это время Ростислав живет со мной и бабушкой, ему уже шесть лет. Сейчас он в детском садике, здоровый и очень активный мальчик, с удовольствием ходит в секцию самбо, - поделился Сергей. - А на следующей неделе сын пойдет в школу на подготовительные курсы.

Правда, пока еще Сергей и его теща Елена Геннадьевна не определились, в какую именно школу пойдет мальчик — так как тот оказался одаренным, его могут отдать в гимназию со специализированной программой. Однако не исключено, что учебу он станет проходить в самой простой школе возле дома.

- Он сам уже хочет учиться, - улыбнулся Сергей.

Отец признался, что без помощи бабушки точно бы не справился — особенно трудно было первые два года, к тому же малыша без мамы приходилось кормить специальными смесями, подобрать которые тоже нужно было уметь.

- Первые два года были просто адом, а сейчас сын — отдушина. Он разговаривает и уже спрашивал меня по поводу мамы, - признался Сергей. - Это естественно, ведь на 8 марта они в садике делают маме подарки, как же ему не спросить? Я уже объяснил ему, что случилось. Сын все понимает.

В заключение Сергей Плаксин добавил, что желает придать делу максимальную огласку, и полагает, что медицинская тайна в данном случае — не более чем предлог для закрытости.

- Я считаю, что заседание должно быть максимально открытым, а медицинская тайна, на которую они ссылаются, считаю прикрытием, так как они (подсудимые — авт.) просто не хотят публичности. Но ведь медицинская тайна принадлежит мне и маме Ани, а мы настаиваем на том, чтобы процесс был открытым. У Ани не было никаких болезней и нам скрывать нечего, - заключил Сергей Плаксин.