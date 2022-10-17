Владимирские специалисты заканчивают восстановление пожарной части в Докучаевске

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Специалисты из Владимирской области помогают восстановливать пострадавшую при обстреле пожарную часть в Докучаевске, сообщил портал «Днронлайн».

«При поддержке специалистов восстановлена несущая стена здания части, а также кровля. Кроме этого, в ближайшее время планируется завершить отделку и косметический ремонт внутри пожарно-спасательной части, восстановить остекление оконных блоков», — говорится в сообщении.

Докучаевск с 2014 года находится под постоянными обстрелами со стороны украинских нацистов.12 марта 2022 года в результате прямого попадания снаряда в 42 ГПСЧ были уничтожены межкомнатные стены в караульном помещении, комнате психологической разгрузки, спальном помещении и коридоре, повреждена наружная стена части.

Напомним, что Владимирская область взяла шефство над Докучаевском. Недавно туда направили очередной гуманитарный груз и пожарную машину.