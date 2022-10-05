Владимирская область отправила в Донбасс учебники и пожарную машину

Колонна с гуманитарным грузом отправляется в Докучаевск Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Новая партия гуманитарной помощи для жителей Донбасса отправилась из Владимира утром 5 октября. Провожать колонну прибыл губернатор Владимирской области Александр Авдеев, а также другие представители региональной власти.

Главный груз

На этот раз отправляемая в ДНР колонна состояла не только из неизменного синего «КамАЗа», но также из двух «Газелей» и одного новенького пожарного «Урала». Как выяснилось, один из небольших грузовичков загрузили строительными материалами для восстановления двух разрушенных в Докучаевске домов, а второй вез партию учебников.

«КамАЗ» оказался пуст — ему еще только предстояло отправиться на загрузку в Москву, откуда он доставит в Докучаевск также строительные материалы — помощь, собранную силами владимирских предпринимателей. Что до пожарной машины, то ее планируют передать местным сотрудникам МЧС.

- Этот гуманитарный конвой впервые отправляется не на территорию другого государства, а на территорию нового субъекта Российской Федерации — Донецкой Народной Республики и нашего подшефного, теперь уже российского, города Докучаевска, - рассказал губернатор Александр Авдеев перед отправкой конвоя. - Во главе вы видите пожарную машину. К сожалению, инфраструктура Докучаевска по линии борьбы с чрезвычайными ситуациями полуразрушена и наши строители приступают сейчас к ремонту пожарной части. Техника там изношенная, поэтому мы отправляем автомобиль, который станет работать в Докучаевске.

Главным грузом стали учебники Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Однако главным грузом глава региона назвал все-таки учебники — партия составила 4000 книг, а также инвентарь для спортивных залов. Все это позволит местным ребятам полноценно влиться в российскую учебную программу — как школьникам, так и студентам колледжей Докучаевска.

- Сейчас значительная часть ребят находится на дистанте, но как только они выйдут, то получат новые учебники и смогут заниматься в спортзалах, - добавил Александр Авдеев.

Что касается груза, которые предстоит забрать в Москве, то его направят на ремонт 40 различных городских объектов.

- 15 объектов уже сданы — там полностью или частично заменены окна, кровля и многое другое. Еще 20-30 домов придется ремонтировать. К сожалению, обстановка там неспокойная, и любая помощь наших строителей ведет к тому, что жизнь налаживается, люди говорят «спасибо». Это не только восстановление инфраструктуры, но и подготовка к зиме — нам важно подойти готовыми к зимнему сезону, - резюмировал губернатор Владимирской области.

Ровно в 9.00 колонна выехала от администрации Владимирской области и взяла курс на ДНР.

Помощь в восстановлении

Предпринимателями, собравшими строительные материалы для ремонта Докучаевска, оказались владимирские бизнесмены Степан Воронов, Сергей Акимов и Яна Барихашвили. Как рассказал Степан, в основном закупали материалы для отделочных работ, в целом позиций было несколько. В их числе строительные смеси, отделочная сетка и многое другое.

- Запрос на помощь пришел к нам в чат общественных помощников уполномоченного по защите прав предпринимателей. Сказали, что требуются перечень материалов для ремонта здания. Мы с коллегами созвонились и, кто смог в это непростое время, собрали разные суммы. Ведь все понимают, насколько это важно и серьезно, - поделился Степан Воронов. - Объемы в целом немалые - «КамАЗ» загрузим полностью.

По словам предпринимателей, пока это первая машина, которую они собрали своими силами, но уже во время подготовки к отправке откликнулись другие владимирские бизнесмены, готовые помочь, так что в будущем в ДНР из Владимирской области могут поехать новые партии строительных материалов и другой необходимой помощи.