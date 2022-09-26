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Общество26 сентября 2022 11:53

Врио главы владимирского департамента имущества стал Валерий Горланов

Он занял этот пост с приставкой «врио»
Алексей КОТМЫШЕВ
Валерий Горланов. Фото: Территориальное Управление Росимущества по Рязанской области

Валерий Горланов. Фото: Территориальное Управление Росимущества по Рязанской области

На официальном сайте департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области в графе «руководитель» появилась новая фамилия — теперь главой ведомства числится Валерий Леонидович Горланов, хотя пока с приставкой «врио».

Ранее данное ведомство возглавлял Валерий Патанин, у которого недавно истек срок контракта, заключенного в 2021 году на один год.

Пока официально о назначении Горланова власти региона не сообщают. Известно, что новый руководитель ДИЗО родился в 1973 году, окончил Владимирский государственный педагогический институт по специальности «юриспруденция». Впоследствии он являлся главой Территориального Управления Росимущества по Владимирской области, после чего перешел на аналогичную должность в Костромскую область, после чего с 2016 года занимал такой же пост в Рязанской области.