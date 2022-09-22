В Судогодском районе электроснабжение нарушалось из-за обрывов сетей

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, по обращению жителя Судогодского района была проведена проверка по фактам перебоев в подаче электричества.

В ходе проверки установлено, что в течещие 2021 и 2022 годов на электросетях деревни Мичурино произошло 16 отключений общей продолжительностью 38 часов, а в деревня Коростелево, Улыбышево, Кадыево, Нижняя Заинка, Фрязино, Коняево, Верхняя Заинка, Борисоглеб, Конюшино, Якушево, Малахово и Гридино случилось 27 отключений общей продолжительностью более чем в 88 часов.

Как выяснилось, причинами отключений стало плохое содержание электросетевого оборудования со стороны обслуживающей организации, а также обрыв сетей из-за падения веток деревьев, так как зоны линий электропередач вовремя не расчищались.

Также специалистами прокуратуры и Ростехнадзора были установлены факты скрутки проводов без применения соединительных зажимов, загнивание деревянных опор и их большой наклон и выпадение крюков из изоляторов.

В итоге на руководителя сетевой организации было возбуждено дело об административном правонарушении. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.