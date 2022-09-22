Во Владимире заместителем главы горадминистрации назначена Елена Малик

Фото: администрация города Владимира

Как сообщили в администрации города Владимира, новым заместителем градоначальника стала Елена Малик, до настоящего времени занимавшая должность начальника Управления образования.

Переход Малик на вышестоящую должность связан с уходом Андрея Шохина в Совет Федерации. Дело в том, что исполнять обязанности главы города назначен Александр Максимов, и именно его пост оказался в итоге вакантным. На посту вице-мэра Малик поручено курировать сферы образования, культуры и туризма, молодежной политики, физкультуры и спорта, а также городскую комиссию по делам несовершеннолетних.

Исполнение обязанностей начальника управления образования до подбора кандидатуры возложены на Елену Маркову.