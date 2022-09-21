Во Владимирской области жители ЛНР и ДНР проголосуют на референдумах

Фото: Избирательная комиссия Владимирской области

Как сообщает Избирательная комиссия Владимирской области, на территории региона в ближайшее время будут созданы участки для голосования по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Референдум состоится с 23 по 27 сентября.

Избирком региона организует помещения для голосования со всем необходимым оборудованием, включая стационарные и переносные ящики. Всего будет открыто четыре таких участка. Также планируется открыть специальную телефонную горячую линию для информирования участников референдума.