. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По прогнозам синоптиков, в октябре во Владимирской области ожидаются аномальные заморозки.

В первую неделю октября температура воздуха во Владимире днём не поднимется выше +7, +10 градусов. На второй неделе будет еще холоднее - до +4, +6 градусов. Ночью температура опустится ниже нуля. Также обещают дожди даже ледяные ливни, они придут во второй половине октября.

Жители области надеются, что к этому времени в домах все же появится отопление. Пока батареи потеплели только в социальных объектах - школах, детских садах, больницах и других учреждениях.