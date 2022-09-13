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Общество13 сентября 2022 9:48

Строительство областного дворца спорта откладывается на неопределенный срок

Нет ни денег, ни проекта
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото Владимирской Федерации плавания

фото Владимирской Федерации плавания

На внеочередном заседании Законодательного Собрания депутат Сергей Казаков вновь поднял вопрос о создании во Владимире областного дворца спорта.

- Дворец спорта с большим бассейном очень нам нужен, тогда мы сможем привлечь спортсменов, проводить соревнования федерального уровня. Пловчиху Анастасию Авдееву мы уже потеряли из-за отсутствия условий. Сейчас она тренируется в Калуге, там у них шикарный бассейн, - отметил Казаков, который является еще и президентом Федерации плавания.

Вице-губернатор Вячеслав Кузин заметил, что спортобъекты нужны не только в крупных городах, но и в районах.

- Когда-нибудь дворец спорта будет построен во Владимире. В областной бюджет его включат только после того, как будет готов проект, земельный участок и откроется софинансирование из федерального бюджета, - резюмировал Кузин.

Предварительная стоимость дворца спорта - более 5 миллиардов рублей.