Строительство областного дворца спорта откладывается на неопределенный срок

фото Владимирской Федерации плавания

На внеочередном заседании Законодательного Собрания депутат Сергей Казаков вновь поднял вопрос о создании во Владимире областного дворца спорта.

- Дворец спорта с большим бассейном очень нам нужен, тогда мы сможем привлечь спортсменов, проводить соревнования федерального уровня. Пловчиху Анастасию Авдееву мы уже потеряли из-за отсутствия условий. Сейчас она тренируется в Калуге, там у них шикарный бассейн, - отметил Казаков, который является еще и президентом Федерации плавания.

Вице-губернатор Вячеслав Кузин заметил, что спортобъекты нужны не только в крупных городах, но и в районах.

- Когда-нибудь дворец спорта будет построен во Владимире. В областной бюджет его включат только после того, как будет готов проект, земельный участок и откроется софинансирование из федерального бюджета, - резюмировал Кузин.

Предварительная стоимость дворца спорта - более 5 миллиардов рублей.