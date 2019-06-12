Чемпионку России, которая «уплыла» в Калугу, власти Владимирской области пытались удержать три года

Мы уже писали о том, что Владимирская область потеряла еще одного талантливого спортсмена. 17-летняя пловчиха Анастасия Авдеева, одна из самых перспективных спортсменок в своем виде и потенциальный кандидат на участие в Олимпийских играх, решила переехать в Калужскую область и представлять регион на следующих соревнованиях. Спустя несколько дней о причинах отъезда рассказали в департаменте спорта.

Закупили оборудования и экипировки на 3 миллиона

- Мы знали, что Анастасия намерена уехать, - рассказал Алексей Сипач. - Первая встреча была еще три года назад. Уже тогда стало ясно, что после окончания 11 класса девушка нацелена менять место учебы и проживания. Тогда всем спортсменам, которые претендовали на место в Олимпийской сборной, в их числе была и Анастасия Авдеева, мы предложили заключить договоры, по которым их зарплата выросла бы вдвое. Девушка отказалась, сказав, что все равно уедет.

Чтобы убедить пловчиху остаться, администрация Владимирской области стала улучшать условия для ее тренировок. Из регионального бюджета спортивной школе города Коврова, где занималась Авдеева, направили 3 миллиона рулей на закупку специализированного оборудования, экипировки, инвентаря. Также все командировки Анастасии и ее тренера оплачивались из областной «кубышки», обычно эту функцию выполняет федерация плавания региона. Область была готова и дальше оплачивать поездки пловчихи, в том числе и на международные сборы.

- Также мы обсуждали серьезную зарплату, которую готовы были ей платить из бюджета, однако Настя все-равно решила уехать, - рассказал Алексей Сипач. - Даже предлагали выступать от Владимирской области по параллельному зачету (система, по которой спортсмен может представлять два или несколько регионов одновременно, получая финансирование из каждой области — Авт.), в рамках которого она по закону будет получать 0,5 от предыдущей ставки. Платить больше, чем эта сумма, мы не сможем. Но в Калуге мощно развита федерация плавания, отличные тренеры, у нас, увы, не все так хорошо.

Олимпийский бассейн — под вопросом

К слову, деньги — не главная причина, по которой Анастасия Авдеева переезжает в Калугу. Если сравнить, то за победу на чемпионате мира Владимирская область дает 300 тысяч рублей, Калуга — всего 78.

Авдеевой очень был нужен 50-метровый бассейн (именно в таких проводятся все мировые соревнования, в том числе Оимпиада). Построить его могут в рамках возведения универсальной спортивной арены, который возведут около ВлГУ.

- Будет ли 50-метровый бассейн во Владимире, станет ясно только тогда, когда будет принято решение по выделению земли под строительство арены, - рассказал Алексей Сипач. - По плану водный объект предусматривается, но то, какой протяженности он будет — 50 и 25 метров, станет ясно после того, как будет принято решению по земле. Если ее хватит, то бассейн будет сделан 50-метровый, если нет — то вдвое меньше. Сейчас решается вопрос о передачи земли из федеральной собственности региону.

Альтернативного места, где можно построить такую арену с бассейном, попросту нет — под спортобъект и парковку нужны 3 гектара. Еще одна большая территория, которую рассматривали для застройку, на Суздальском проспекте - вдвое меньше. Нет земли под арену и в Коврове. Помимо этого город оружейников Ковров обслуживание такого большое и сложного объекта не потянет

Анастасия не могла долго ждать. Официальный переезд состоялся 12 июня.