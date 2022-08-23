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Здоровье23 августа 2022 7:22

Во Владимирской области 23 августа 2022 года коронавирусом заболел 161 человек

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 23 августа 2022 года лабораторно подтвержден 161 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам региона: 30 сл. в г.Владимире, 17 сл. в Александровском, 16 сл. в Гусь-Хрустальном, 14 сл. в Муромском, 14 сл. в Ковровском, 13 сл. в Кольчугинском, 11 сл. в Суздальском, 10 сл. в Петушинском, 7 сл. в Юрьев-Польском, 7 сл. в Вязниковском, 5 сл. в Меленковском, 3 сл. в Собинском, 3 сл. в Киржачском, 3 сл. в Камешковском, 3 сл. в Селивановском, 2 сл. в Судогодском, 2 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Гороховецком.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 154798 случаев заболевания (41984 сл. в г. Владимире, 17040 сл. в Муромском, 18221 сл. в Ковровском, 5700 сл. в Петушинском, 7481 сл. в Кольчугинском, 9946 сл. в Александровском, 6590 сл. в Юрьев-Польском, 13070 сл. в Гусь-Хрустальном, 1604 сл. в Судогодском, 3361 сл. в Собинском, 1452 сл. в г. Радужный, 5085 сл. в Киржачском, 3318 сл. в Камешковском, 2925 сл. в Гороховецком, 4050 сл. в Меленковском, 5491 сл. в Вязниковском, 5346 сл. в Суздальском, 2134 сл. в Селивановском).