В Кольчугинском районе 11 человек живут в аварийном жилом доме

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Кольчугинского района провело проверку по факту соблюдения жилищного законодательства.

В ходе проверки установлено, что многоквартирный жилой дом №2 по улице Лесная поселка Металлист, что во Флорищенском сельском поселении, еще в 2017 году был признан аварийным и подлежащим сносу.

Вместе с тем, срок расселения жильцов из этого дома истек еще в 2021 году, но люди так и остались жить в здании, нахождение в котором опасно для жизни и здоровья.

В связи с этим прокуратура направила в Кольчугинский городской суд иск, потребовав от властей Флорищенского сельского поселения отселить 11 человек, зарегистрированных и живущих в указанном доме.

Иск находится на рассмотрении.