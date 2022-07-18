Взрыв в гаражном кооперативе Коврова: пострадали два спасателя и два автомобиля

Огонь уничтожил новый автомобиль поисково-спасательного отряда Коврова. Фото из группы "Заметки спасателя" ВКонтакте

Сегодня около полудня в гаражах на пересечении улиц Ватутина и Блинова в Коврове произошёл взрыв в одном из гаражей. Звук хлопка разнёсся по всему микрорайону, а столб чёрного дыма видели во всей южной части города, сообщает gorodkovrov.ru

Как пояснили в областном управлении МЧС, у ковровского поисково-спасательного отряда был вызов на вскрытие двери гаража. По предварительным данным, в гараже находился баллон с кислородом. А так как спасатели использовали бензорез, искра могла спровоцировать взрыв.

- После этого начался пожар. Он уничтожил четыре гаража, машину в гараже, новую машину спасателей (которую они так долго ждали - авт.). Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Кроме того, пострадало четыре человека, двое из которых спасатели. Они госпитализированы в больницу с ожогами верхних дыхательных путей, - рассказала руководитель областного управления МЧС Екатерина Мищенко.

Горевший участок огородили лентой, гаражи отключили от электричества, также отключили подачу газа. Сейчас на месте происшествия работают дознаватели.