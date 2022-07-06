Владимирцы украсили граффити забор детского туберкулезного отделения городской больницы №2

фото предоставлено ОНФ по Владимирской области

Участники команды «Молодёжки ОНФ» Владимирской области преподнесли маленьким пациентам Городской больницы №2 не совсем обычный подарок. Добровольцы нанесли на забор медучреждения яркое летнее граффити с простыми «сезонными» сюжетами – сияющее солнце, рыбы необычной окраски, дети на прогулке, мороженое, цветы, радуга. На работу с большими плитами ушло 6 дней и 8 банок краски. Все необходимые материалы предоставили спонсоры.

- Дело в том, что рядом с ограждением расположено детское туберкулезное отделение стационара. Здесь пациенты проходят длительное лечение в стационаре. Порой им не хватает тепла, семейного уюта. А летние рисунки создают хорошее настроение, – поблагодарила команду зам. главного врача по медицинской части Городской больницы №2 Ирина Павлова.

Граффити рисовали 12 участников команды. Среди них нет профессиональных художников. Как говорят добровольцы, специальные навыки в таком деле не обязательны. Главное, делать работу с душой.

- С Городской больницей №2 мы работаем давно. Во время пандемии коронавируса мы помогали врачам в регистратуре, заполняли медкарты, принимали звонки. И теперь они снова обратились к нам с просьбой помочь в восстановлении рисунка. Эти граффити делали много лет назад, все краски уже выцвели и стали почти незаметными, - сказала участница команды «Молодёжки ОНФ» во Владимирской области Алена Бойкова.