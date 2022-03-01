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Общество1 марта 2022 13:32

Единые проездные во Владимире к вечеру 1 марта так и не заработали

Некоторые кондукторы даже перестали подходить к пассажирам, чтобы не трепать себе нервы
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Очередной скандал с картами "Ситикарда" во Владимире и не думает заканчиваться. К вечеру первого марта, несмотря на все заверения мэрии Владимира единые проездные стоимостью 1700 рублей, так и не заработали. Об этом нам сообщают многие владимирцы, которые начали возвращаться с работы домой.

Причем, по словам пассажиров, в некоторых автобусах и троллейбусах кондукторы даже уже не подходят к пассажирам, дабы не портить настроение ни себе, ни владимирцам.

"16.30. Еду в 24-м. Кондуктор сидит в телефоне рядом с водителем и даже не реагирует на остановке. Вид у нее замученный", пишут в соцсетях.

Понятное дело, ведь еще утром многие отказывались платить наличкой, так как это на два, а то и четыре рубля дороже, чем по безналичному расчету. Люди кричали и ругались, о чем кондукторы нам сами признавались. При этом что в мэрии, что в "Ситикарде" утром уверяли, что проблема с транспортными картами локальная и будет скоро исправлена. Но за день так ничего и не было решено.